السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفيديف: العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على 'نظام كييف النازي' بالكامل

مدفيديف: العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على 'نظام كييف النازي' بالكامل
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر، حتى القضاء التام على ما اسماه "النظام النازي في كييف".

العالم - روسيا

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام" في الذكرى السنوية الأولى لـ"عودة المناطق الجديدة إلى روسيا": قبل عام وعبر الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، اتخذ السكان هناك قرارا مصيريا، وهو أن يكونوا مع وطنهم. وأصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لإحياء وحدة الشعب الروسي وتحقيق إرادته العظيمة.

وأكد أن العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على "نظام كييف النازي" بالكامل و"تحرير الأراضي الروسية من العدو".

وصادق الرئيس فلاديمير بوتين الخميس الماضي على قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل به روسيا بعودة المناطق الجديدة إلى قوامها.

روابط ذات صلة

مدفيديف: أوكرانيا قد تختفي كدولة وانضمام أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية إلى روسيا فكرة ممكنة

هذا ما قاله مدفيديف عن مستقبل الشعب الأوكراني ومصير زيلينسكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد فدوي: ما قيل عن الدفاع المقدس أقل بكثير مما حدث في الميدان

السيسي: التحديات التي شهدناها كانت كفيلة بهدم مصر

بالفيديو.. شاهد.. آلاف النازحين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا

شاهد المغاربية.. اعادة اعمار درنة الليبية وسط مخاوف من عبث الفاسدين

مدفيديف: العملية العسكرية ستستمر حتى القضاء على 'نظام كييف النازي' بالكامل

بالفيديو.. جائزة المصطفى(ص)الإيرانية تحظى بمكانة علمية رفيعة تقدّم مرةً کل عامين