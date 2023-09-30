العميد فدوي: ما قيل عن الدفاع المقدس أقل بكثير مما حدث في الميدان

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واضاف العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، مساء اليوم السبت على هامش حفل تكريم عوائل الشهداء الذي أقيم في جامعة امير كبير، أنه كلما اجتمع المتعاطفون حول بعضهم البعض، كلما زادت نعم الله وخاصة عندما تكون في أيام مباركة جداً وهي من جهة أسبوع الدفاع المقدس ومن جهة أخرى أسبوع الوحدة والمولد النبوي المبارك .

وأضاف: نرحب بالمشاركة في مثل هذه الاحتفالات خاصة عندما تكون بين الشباب في الجامعات.

وردا على سؤال حول دور أمهات ونساء الشهداء في الدفاع المقدس، أوضح العميد فدوي انه لولا دور النساء والأمهات ما كان ليحدث شيء وإذا كانت النساء والأمهات والزوجات مندفعات، فإن جميع الرجال يكونون على استعداد لاداء دورهم .

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أهمية دور المرأة الإيرانية في انتصار الثورة الإسلامية، وأكد ان الإمام الخميني (رض) اكد ثلاث مرات منذ بداية النهضة الإسلامية أن النساء هن قائدتنا ، فمرة لعبت النساء دورا في حي جهار مردان بمدينة قم، ومرة ​​أخرى في مدينة قم، ومرة ثالثة في كل البلاد. بينما الامام الخميني هذا التعبير للرجال مرة واحدة فقط وكان ذلك أثناء استشهاد الفتى حسين فهميدة.

وأوضح العميد فدوي إن لنسائنا دور مهم جداً وقال: لقد تجلى ظهور رحمة نبي الإسلام في وجود السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وهي مسألة مهمة جداً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البنن رحمة والابن نعمة، وعليك أن تحمي النعمة، والرحمة هي تحميك.