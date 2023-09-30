انصار الله تدين التفجيرات الارهابية في باكستان

العالم - الیمن

واعلن المكتب في بيان : هذه التفجيرات الإجرامية تأتي ضمن مخططات اللوبي الصهيوني التي تستهدف نبي الإسلام ومقدسات الإسلام؛ مؤكدا بأن “الأدوات التكفيرية الإجرامية تعتبر صناعة أمريكية وإسرائيلية جرى إنشاؤها وتوظيفها لاستهداف الإسلام والمسلمين في عموم البلدان الإسلامية”.

ودعا سياسي أنصار الله، الحكومة الباكستانية بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين أثناء إقامة الشعائر والمناسبات الدينية، آملاً من الجهات الأمنية في باكستان الوصول إلى منفذي التفجيرات وإنزال أشد العقاب بهم؛ حسب موقع المسيرة الالكتروني.

واستهدف تفجيران إرهابيان استهدف الأول موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والآخر استهدف جموع المصلين أثناء صلاة الجمعة في باكستان، ما أدى بحسب وكالات انباء عالمية، إلى 52 قتيلا والجرحى أكثر من 30، بينهم 10 حالتهم حرجة.