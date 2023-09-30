السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

انصار الله تدين التفجيرات الارهابية في باكستان

انصار الله تدين التفجيرات الارهابية في باكستان
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

عبر “المكتب السياسي لحركة أنصار الله” اليمنية في صنعاء، السبت، عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية باكستان مستهدفة محتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف، وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى.

العالم - الیمن

واعلن المكتب في بيان : هذه التفجيرات الإجرامية تأتي ضمن مخططات اللوبي الصهيوني التي تستهدف نبي الإسلام ومقدسات الإسلام؛ مؤكدا بأن “الأدوات التكفيرية الإجرامية تعتبر صناعة أمريكية وإسرائيلية جرى إنشاؤها وتوظيفها لاستهداف الإسلام والمسلمين في عموم البلدان الإسلامية”.

ودعا سياسي أنصار الله، الحكومة الباكستانية بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين أثناء إقامة الشعائر والمناسبات الدينية، آملاً من الجهات الأمنية في باكستان الوصول إلى منفذي التفجيرات وإنزال أشد العقاب بهم؛ حسب موقع المسيرة الالكتروني.

واستهدف تفجيران إرهابيان استهدف الأول موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والآخر استهدف جموع المصلين أثناء صلاة الجمعة في باكستان، ما أدى بحسب وكالات انباء عالمية، إلى 52 قتيلا والجرحى أكثر من 30، بينهم 10 حالتهم حرجة.

روابط ذات صلة

شاهد.. سيناريو العنف يعود إلى باكستان ويخطف أرواح الأبرياء

العراق يدين تفجيري باكستان

رئيسي: العمل الارهابي الجبان في باكستان يرمي الى التفرقة بين المسلمين

'حزب الله' لبنان يدين التفجيرات الارهابية في باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انصار الله تدين التفجيرات الارهابية في باكستان

تأجيل دعم أوكرانيا.. مجلس النواب الأميركي يقرّ قانون تمويل موقتاً للحكومة

إعلام: إجلاء جرحى أمريكيين من أوكرانيا

بانوراما.. يوم التضامن مع الطفل الفلسطيني 

بالفيديو.. أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا تقلّص أعمار السكان خاصة الأكثر فقراً

بالفيديو.. شاهد.. الممارسات العدوانية الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين