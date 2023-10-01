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أول رد فعل لـ'بايدن' حول قانون منع الإغلاق الحكومي

أول رد فعل لـ'بايدن' حول قانون منع الإغلاق الحكومي
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

رحب الرئيس الأميركي "جو بايدن" باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، داعيا الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن إن اميركا لا تستطيع في اي ظرف السماح بوقف الدعم لكييف، متوقعا أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه الشعب الاوكراني ويضمن إمرار الدعم اللازم. وبحسب وسائل إعلام أميركية، يتعين على المشرعين دراسة مشروع قانون منفصل يتعلق بمبلغ 24 مليار دولار من المساعدات لكييف، ويمكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

صوّت مجلس النواب الاميركي لمصلحة مشروع قانون لتمويل الحكومة موقتاً، لمدة 45 يوماً، بأغلبية 335 في مقابل 91 اعتراضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في حلّ موقت لأزمة الإغلاق الفدرالي، والتي هددت قطاعات واسعة في البلاد.

وتم التصويت على مشروع قانون التمويل الموقت للحكومة الأميركية، مع إزاحة البند الخلافي المتعلق بدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار، وترحيله إلى مرحلة زمنية لاحقة، بينما يُنتظر أن تتم مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ قبل التصويت عليه هناك أيضاً.وسيتطلب تمرير مشروع القانون دعماً واسعاً من النواب الديمقراطيين.

وكانت الولايات المتحدة، السبت، على بعد ساعات فقط من إغلاق فدرالي واسع، بينما طرح الجمهوريون والديمقراطيون إجراءات موقتة متعددة لمنع الإغلاق، والذي من شأنه أن يطال مسائل تبدأ من الوصول إلى المتنزهات الوطنية، ولا تنتهي بدعم واشنطن الهائل لأوكرانيا.

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