تزويد مدمرة سبلان بـ 12 صاروخ كروز

العالم - ايران

وأعلن قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن زيادة صواريخ كروز البحرية للمدمرة سبلان.

وأضاف: إن هذه المدمرة مزودة بـ 12 صاروخ كروز مضاد للسفن وسيتم الكشف عن هذا الإنجاز قريباً.

والمدمرة سبلان هي إحدى مدمرات طراز "الوند" التي تم شراؤها من بريطانيا قبل الثورة الإسلامية تحت اسم "رستم". تعرضت هذه المدمرة لأضرار جسيمة خلال مرحلة الدفاع المقدس وأثناء الاشتباك مع البحرية الأمريكية في الخليج الفارسي، ولكن بعد بضع سنوات تم إصلاحها من قبل متخصصين محليين وعادت إلى الخدمة مجددا.

ويبلغ وزن سبلان نحو 1500 طن، وكانت مزودة بالسابق بـ 4 صواريخ كروز مضادة للسفن "قادر وقدير"، وشاركت في 13 مهمة بحرية للجيش.

وعبرت المدمرة "سبلان" مع الأسطول الرابع والعشرين برفقة السفينة اللوجستية "خارك"، المحيط الهندي وخليج البنغال ومضيق ملقا وبحر الصين، ودخلت بذلك إلى أكبر محيط في العالم لأول مرة. وبعد قطع مسافة 13 ألف كيلومتر و40 يوم من الإبحار في هذه المهمة، رست بميناء تشانجيانغ، وفي طريق العودة توقف أسطول الجيش في ميناء كولومبو في سريلانكا.

في الوقت الراهن، تم تجهيز القوات البحرية للجيش والحرس الثوري بجميع أنواع صواريخ كروز المضادة للسفن التي يتراوح مداها من 10 إلى 1000 كيلومتر، والتي تم تصميمها وإنتاجها من قبل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وهي قادرة على استهداف جميع أنواع الأهداف البحرية.

ومن جهة أخرى، توصل خبراء الصناعة الدفاعية في إيران إلى تقنية تصميم وتصنيع صواريخ كروز الفرط صوتية.

هذا الصاروخ، والذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ كروز الإيرانية، يخضع حاليا للاختبارات وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية.

إن التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم لأنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ.

ومع زيادة عدد صواريخ كروز المضادة للسفن للمدمرات الإيرانية، ستزداد قوتها القتالية السطحية بشكل كبير، وهذه خطوة مهمة في تحسين القوة البحرية الإيرانية.