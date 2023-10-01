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حظر عمل المجندات في سجون الاحتلال الإسرائيلي

حظر عمل المجندات في سجون الاحتلال الإسرائيلي
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المجندات الإسرائيليات العمل حارسات في السجون الشديدة الحراسة بعد مزاعم بممارسة الجنس مع نزيل فلسطيني.

العالم - الاحتلال

وتقول وسائل إعلام عبرية إن "مجندة اعترفت بعلاقة جسدية مع رجل فلسطيني قيل إنه نفذ هجوما مميتا ضد مدنيين إسرائيليين".

ويعتقد أن المرأة كانت في الخدمة العسكرية وهي إلزامية بالنسبة لغالبية الإسرائيليين.

ويجب أن تخدم النساء لمدة عامين على الأقل والرجال لمدة 32 شهرا.

وأمرت المحكمة التي نظرت في القضية بعدم الكشف عن تفاصيل أخرى بما في ذلك موقع السجن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أيضا أنه أثناء الاستجواب، قالت المجندة، التي تم اعتقالها، أن أربع نساء أخريات كان لهن أيضا علاقات حميمة مع نفس الرجل.

ونقل السجين الفلسطيني من زنزانته إلى جناح منفصل قبل استجوابه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأعلنت رئيسة مصلحة السجون كاتي بيري يوم الجمعة ، وما يسمى بوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" أن المجندات "لن يخدمن في السجون ذات الحراسة المشددة التي تحتجز الإرهابيين الفلسطينيين".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بن غفير قوله إنه بحلول منتصف عام 2025 "لن تبقى جندية واحدة في أجنحة السجناء الأمنيين".

وكانت هناك دعوات متكررة لوقف خدمة المجندات الإسرائيليات في السجون الإسرائيلية المشددة الحراسة. ومع ذلك ، توقفت هذه الدعوات بسبب نقص الموظفين.

وفي العام الماضي، أمر وزراء في كيان الاحتلال الاسرائيلي بإجراء تحقيق بعد فضيحة في أحد السجون زعم فيها أن مدانين فلسطينيين اعتدوا على المجندات اللواتي يعملن في حراسة السجون واغتصبوهن، وأن بعض كبار ضباط السجن استغلوا المجندات.

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حظر عمل المجندات في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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