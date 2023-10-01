الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد 4 أيام على فاجعة الحمدانية.. ماذا عن الضحايا المجهولين؟ (وثيقة)

بعد 4 أيام على فاجعة الحمدانية.. ماذا عن الضحايا المجهولين؟ (وثيقة)
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

كشفت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، اليوم الاحد عن آخر موقف لأعداد المصابين بحادثة حريق الحمدانية في مدينة الموصل، فيما بينت وجود 41 ضحية غير متعرف عليها لغاية الان.

العالم - العراق

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان موقف فاجعة الحمدانية كالاتي:

*ارسال 4 مصابين خارج القطر للعلاج كان من المفترض ارسال 9 مصابين، ولكن احدى الحالات بعد ركوبه الطائرة تدهورت حالته الصحية ارتأى الطبيب المختص ارجاعه الى المستشفى لحين استقرار حالته الصحية، ثم تسفيره وهو الان راقد في المستشفى وتم تسفير 8 فقط.

*مجموع المرسلين لحد الان 12 مصاب بانتظار الموافقة على الوجبة الثالثة.

*المسافرون حسب المحافظات: 3 من الموصل و5 من دهوك.

*الرقود حالياً:

- 5 في مستشفى الجمهوري في الموصل.

-8 في مستشفى الحمدانية في الموصل.

-1 منظمة أطباء بلا حدود.

-20 أربيل.

-دهوك كلي 8 من ضمنهم 7 كبار وطفل 1.

-الوفيات الإجمالي 107 من ضمنهم 41 غير متعرف عليهم من ضمنهم 5 أشلاء.

-تم ارسال كافة نماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء الى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.

-اخذ نماذج من أقرباء الضحايا وأرسلها الى العاصمة بغداد لتحليل النماذج ومطابقتها مع الضحايا المجهولين.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

روابط ذات صلة

شاهد/أول ظهور لعروسي حريق الحمدانية بعد الكارثة.. اتخذوا قرارا صادما!

كشف نتائج تحقيقات كارثة 'الحمدانية'.. فمن هو المسؤول الرئيسي؟

إعلام: انتهاء التحقيق في حادث حريق قاعة الأفراح المأساوي في العراق

بالصور.. نقل عدد من مصابي عرس الحمدانية الى تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. مؤتمر إسلامي في طهران.. تعزيز عرى الوحدة لمواجهة التحديات

بعد 4 أيام على فاجعة الحمدانية.. ماذا عن الضحايا المجهولين؟ (وثيقة)

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأرميني يصل إلى طهران

شاهد/أول ظهور لعروسي حريق الحمدانية بعد الكارثة.. اتخذوا قرارا صادما!

إعدام طيارين سعوديين.. موقع أمريكي يفجر مفاجأة عن السبب

من دون كريم بنزيما.. وصول فريق الاتحاد السعودي إلى إصفهان + صور و فيديو