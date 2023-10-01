الشباب الفلسطيني الثائر يعلن توسيع رقعة المواجهة

العالم - فلسطين

وجاء البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الشباب الثائر في قطاع غزة

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}

لقد أمعن العدو وأوغل دنس مقدساتنا قلنا سابقاً أن الأقصى خط أحمر، وهدم وأشعل فتيل الحرب الشاملة، فما ترك لنا سبيلاً للقعود، وأجبرنا على اتخاذ القرار وسبق الجميع وأخذ زمام المبادرة في خوض معركة الشرف والبطولة، والدفاع عن حرمتنا ومقدساتنا وأبناء شعبنا فما كان منا إلا أن ننطلق من واجبنا الديني والوطني لخوض #معركة_الدفاع_عن_الاسرى على حدود قطاع غزة الباسل، وعلى السلك الزائل بأيدي ثوارنا، فانطلقنا منذ أكثر من أسابيع نقارع المحتل ونهدم جدرانه ونستهدف ألياته وجنوده بكل ما نملك من أدواتنا البسيطة التي تصنع بأيدي ثوارنا؛ فأزلنا جدرانك وأعطبنا بعضاً من آلياتك، واقتحمنا حدود بلادنا المحتلة عدة مرات، دفاعاً عن حرائرنا ومقدساتنا، فما كان منك أيها المحتل

فقد قررنا نحن في الشباب الثائر وأخذنا زمام المبادرة بتوسيع رقعة المواجهة وكب الزيت على النار واشعال حدودنا الشرقية اليوم بالنار واللهيب وبلظى قنابلنا لنهدم جدران الذل والخنوع الذي تحتمي خلفها؛ فلتنتظر منا الجحيم والبركان واللهيب والنيران

وندعو جميع أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة المحتلة للنفير اليوم على كافة نقاط التماس في ضفة العياش وعلى حدود قطاع غزة ثأراً لحرائرنا والدفاع عن مسجدنا الأقصى المبارك

الخبر ما ترون لا ما تسمعون

وإن غداً لناظره لقريب

الشباب الثائر _"قطاع غزة"

الأحد 1/10/2023