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إيران والسعودية تودعان منافسات كرة القدم الآسيوية

إيران والسعودية تودعان منافسات كرة القدم الآسيوية
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أنهى المنتخبان الأولمبيان الإيراني والسعودي لكرة القدم مشوارهما في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو.

العالم - رياضة

خسر المنتخب الإيراني في ربع النهائي أمام منتخب هونغ كونغ في الدقيقة 47 – حيث تمكن بون بوي عبر إرسالية من الجانب الأيمن من افتاح مرمى إيران واستمرت النتيجة حتى النهاية.

كما وأقصى المنتخب السعودي الأولمبي، منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانجتشو الصينية "الآسياد"، بخسارته أمام أوزبكستان (1-2)، اليوم الأحد، في الدور ربع النهائي.

وحسم المنتخب الأوزبكي النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين في الشوط الأول، عبر سعيدزامات ميرسعيدوف (24) وأليشر أوديلوف (44)، قبل أن يقلص محمد مران الفارق للأخضر في الدقيقة 65.

وطرد الحكم البديل عبد الله رديف من صفوف "الأخضر" بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية، بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.

وكان الأولمبي السعودي قد تأهل من مجموعته الثانية، التي ضمت إيران وفيتنام ومنغوليا، قبل أن يقصي المنتخب الهندي (2-1) في ثمن النهائي.

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إيران والسعودية تودعان منافسات كرة القدم الآسيوية