شاهد.. مبادرة لطيفة في غزة للعناية بالمصاحف القديمة

العالم - فلسطين

سلم مصحفك القديم واحصل على مصحف مجدد مجانًا، في أحد الأسواق الشعبية في مدينة غزة يقع مركزاً للعناية بالقرآن الكريم، واحدة من مبادرات تجديد كتاب الله المقدس لضمان الحفاظ عليه وعدم التخلص من النسخ القديمة بطرق غير صحيحة. ويقع المركز وسط أحد الأسواق الشعبية في مدينة غزة كون السوق قبلة معظم الناس في الحي وخارجه ما يسهل معرفته والوصول اليه، ويقوم هذان الصديقان بهذه المهمة الصعبة والحسنة في آن لوجه الله تعالى ودون طلب أي أجر خاصة بعد أن وهبتهما بلدية غزة مكانا متواضعاً.

وقال رأفت جبر وهو يعمل بتجديد المصاحف:"تعاون معنا أهل الخير وجمعنا عدة ثم قدموا لنا هذا المحل للعناية بالمصاحف، فکل من عنده في البيت مصحفاً ممزقاً يسلمه لنا ويأخذ مصحفاً مجدداً من دون ثمن".

بشكل شبه يومي يستلم جبر وصديقه مصاحف قديمة ويسلمان أخرى تمت صيانتها لمن يرومها. أما توجههما لهذا العمل الخير والمفيد فيبدأ منذ الصبح الباكر ترافقهم أدوات العمل اليدوية البسيطة كمادة الغراء اللاصقة والورق المقوى والقماش والمقدح اليدوي والمقصات. وجميعها أدوات ومعدات يشارك آخرون بالتبرع بها للمساهمة في هذا العمل. ولا يفصل الرجلين عن مواصلة عملهما الا أوقات الصلاة أو الطعام.

وقال رجب سلمان وهو ايضاً يعمل في تجديد المصاحف:"کثيراً ما کنت أری مصاحفاً ممزقة ففکرت في ترميم المصاحف القديمة وانا ليس لدي عمل اخر، فالحمد لله اشتغلت بهذه الفکرة وتوفقت الفکرة بأحسن صورة".

وهذه المبادرة ليس الأولى من نوعها فقد شهد القطاع عدة مبادرات مماثلة ومشاركة العديد من المتطوعين بتجديد نسخ القرآن الكريم والحفاظ عليها من التلف والاهتراء ومنها ما نفذ داخل المساجد او المحال وحتى البيوت.