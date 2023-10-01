بالفيديو.. هل تغيرت رؤية كتائب شهداء الأقصی ازاء المقاومة؟

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كتائب الاقصى والتي نفذت عمليات مقاومة على مدار سنوات الانتفاضة الفلسطينية كانت وفق اجهزة الامن الاسرائيلية تتلقى مباركة ودعماً من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبإشراف مباشر من الاسير مروان البرغوثي والاسير ناصر عويس، ومن أهم الاسماء التي قادت كتائب شهداء الاقصى الشهيد نايف ابو شرخ في نابلس والشهيدين حسين وعاطف عبيات من بيت لحم والشهيد رائد الكرمي من طولكرم والذي عرف بين الاجنحة العسكرية بصاحب الرد السريع. الادارة الامريكية وبتوجيهات من الكيان الاسرائيلي وضعت كتائب شهداء الاقصى على قائمة الارهاب الامريكية وعملت على تعميمها على باقي الدول، وعلى الرغم من اعتبار البعض بأن الجناح العسكري تم حله مع التغييرات الفلسطينية والاقليمية التي جاءت في العقد الاخير الا ان اخرين يعتقدون بان الجناح العسكري لحركة فتح مازال قائماً ومازال يحمل فكر حركة فتح التي لم تغيير في نظامها الداخلي والذي يشرع المقاومة في وجه المحتل بكل اشكالها، وأيا يكن الواقع الذي وصلت اليه كتائب شهداء الاقصى فانها كانت ظاهرة عملت وتوافقت مع الواقع الذي كان قائماً مع انطلاق انتفاضة الاقصى وما بعدها وقد تعتبر الظواهر القائمة مثل كتيبة جنين وعرين الاسود هي امتداد لتلك الظاهرة.