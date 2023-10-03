قائد الثورة: الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع تراهن على حصان خاسر

العالم - خاص بالعالم

سماحته شدد على أن الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع إنما تراهن على حصان خاسر، لأن هذا السرطان سيتم استئصاله بأيدي الفلسطينيين وقوى المقاومة.

وقال قائد الثورة:"على الحكومات التي ذهبت الى مغامرة التطبيع ان تعلم ان الهزيمة ستلاحقهم انه يخطئون، انهم يراهنون على حصان خاسر، كما يقول الاوروبيون.. وضع الكيان الصهيوني اليوم لا يشجع على التقارب معه يجب ان لا يرتكبوا هذا الخطاْ".



قائد الثورة الإسلامية أكد على أن كيان الاحتلال إلى زوال وأن الحركة الفلسطينية أكثر نشاطا من أي وقت مضى خلال هذه الثمانين عاما،

سماحته أكد أن وحدة الدول الإسلامية في غرب آسيا وشمال أفريقيا ستمنع نهب الثروات والغطرسة والتدخل من قبل أمريكا.

وقال: إنه في حال قامت إيران والعراق وسوريا ولبنان والسعودية ومصر والأردن ودول الخليج الفارسي باتخاذ سياسة واحدة في القضايا الأساسية والعامة، فإن قوى قوى الغطرسة لن تستطيع ولن تجرؤ على التدخل في شؤون هذه الدول الداخلية وسياستها الخارجية.

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