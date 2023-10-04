العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم قال شديد:" نقول للاخوة في حركة الجهاد الاسلامي، وحدتنا هي قوتنا" ونحن باذن الله موحدون ونحن بجميع فصائل المقاومة في فلسطين موحدين امام هذه الغطرسة الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني.

واكد شديد الى أن القوة والوحدة الوطنية والوحدة في الميدان هي التي تواجه هذا العدو وتردع العدو الصهيوني عما يقوم به من غطرسة في المسجد الاقصى في اليومين الاخيرين في الاعياد التي يتحدث عنها من اقتحامات للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل والمسجد الاقصى في القدس المحتلة وهما مكانان مقدسان في فلسطين والاماكن المقدسة التي هي ليست للفلسطينيين فقط.

ولفت شديد: عندما نتحدث عن المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي، نتحدث عن اماكن مقدسة بالنسبة لجميع العرب والمسلمين جميعا لنصرة هذه الاماكن، ونقول باننا رأينا في المعركة التي دارت في شهر رمضان على مدار عامين عندما تمت تعبئة الجميع من اجل الدفاع عن المسجد الاقصى، وكيف كانت المقاومة الفلسطينية مستعدة قد ضربت بكل قوتها وكيف تمكنت المقاومة الفلسطينية وحلفائها من خارج فلسطين عندما اطلقت صواريخ المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان الشقيق، ورأينا كيف كان العدو الصهيوني يركض لاهثا الى الوسطاء من اجل ايقاف هذه المعركة التي كان يعلم جيدا بأن محور المقاومة الذي يضم اهلنا واحبائنا في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا الشقيقة وحزب الله اللبناني، وكان الكيان يعلم جيدا انه عندما انه يتدخل محور المقاومة وتتدخل المقاومة الفلسطينية ماذا سيحصل بهذا الكيان الصهيوني الذي سيمحى عن هذه الارض.

ونظمت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الأربعاء مسيراً عسكرياً مهيباً في الذكرى ال 36 للانطلاقة الجهادية .

وشارك في المسير الآلاف من مجاهدي سرايا القدس المجهزين، من كافة الوحدات العاملة في السرايا، حيث شاركت وحدة الصواريخ بالإعلان عن صاروخ جعفر الجديد بعيد المدى، ويبلغ طوله 7 امتار.

كما كشفت الوحدة الجوية عن طائرات "سحاب" المسيرة، والتي طورتها سرايا في اطار الاعداد والتطوير للأسلحة النوعية التي تقوم بتصنيعها.

كما ظهر في العرض العسكري الذي تنظمه سرايا القدس عدد من الراجمات الصاروخية، والشاحنات الضخمة التي توضح القدرات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها.

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