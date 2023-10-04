مفاجآت سرايا القدس لا تتوقف.. صواريخ وطائرات مسيرة تدخل الخدمة

العالم - خاص بالعالم

وشارك اكثر من ستين سرية تحمل أسماء الشهداء الأبطال من سرايا القدس ومحور المقاومة. والحشد الجماهيري الكبير الذي حضر العرض اكد للجميع وعلى راسهم كيان الاحتلال الاسرائيلي.



خلال العرض الضخم تم استعراض قدرات سرايا القدس العسكرية والمتطورات خصوصا في مجال الصواريخ، حيث تم عرض صواريخ جديدة تدخل للخدمة لأول مرة، ووضع عليها علامة الاستفهام لتكون مفاجأة للاحتلال الاسرائيلي في اي مواجهة جديدة بينه وبين المقاومة الفلسطينية.

واستعرضت الحركة ايضا صواريخ بدر ثلاثة، وبراق عشرة وستين وخمسة وثمانين ومئة وعشرين المتطورة وذات المدى البعيد حيث تصل الى تل ابيب والقدس المحتلة.

وتم الكشف عن صاروخ جديد من براق دون تحديد مداه ووزنه. بالاضافة الى استعراض صاروخ قاسم المتطور والذي تم تسميته بهذا الاسم نسبة للشهيد الحاج قاسم سليماني.

وتم ايضا الكشف عن صاروخ جحيم عسقلان الذي يحمل رأس متفجر يزن اربعمائة كيلوغرام. والكشف عن طائرات مسيرة منها هدهد الاستطلاعية وطائرتي سحاب وصياد الهجوميتين.



القائد العسكري لسرايا القدس أكرم العجوري، اكد ان المقاومة تخطط وتعد وتضرب في كل الساحات، وانه لن تفلح مخططات العدو ومؤامراته المستهدفة للشعب الفلسطيني وشبابه ومستقبله.

وشدد على ان ابناء السرايا والقسام والألوية وكل الفصائل المقاومة قد صلب عودهم، وان محور المقاومة عزيز وشامخ بطموحاته الواثبة، وعيونه تتجه بفخر وعزة إلى المجاهدين في غزة



المراقبون يروح ان هذا العرض يعكس استمرار حالة الإعداد والتجهيز لدى قوى المقاومة، وانها في تطور مستمر والامكانيات العسكرية لديها تفوق ما قد يتوقعه كيان الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...