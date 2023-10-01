خرازي يؤكد على استمرار دعم إيران للشعب اليمني المظلوم

العالم - إيران

والتقى "عبد الله هاشم السياني" عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بالسيد كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية وجرى التباحث وتبادل الآراء حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في اليمن.

وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في هذا اللقاء، استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني المظلوم، فضلا عن استعدادها لتقاسم أكثر من أربعة عقود من الخبرة السياسية مع حركة أنصار الله في اليمن خلال المراحل القادمة.

وشدد خرازي على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومعالجة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بما في ذلك رفع الحصار والحظر عن هذا البلد وقال انه عقب المفاوضات المتعلقة بالقضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب من الضروري أن تكون هناك خطة متماسكة لبدء المفاوضات اليمنية اليمنية وخارطة طريق لاقرار كامل حقوق الشعب اليمني دون تدخل أجنبي.

بدوره عرض عبد الله هاشم السياني عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في هذا اللقاء، نتائج المحادثات الأخيرة بين أنصار الله والسعودية، وكذلك الأفاق المستقبلية.

واعتبر خرازي العناصر الثلاثة وهي الإيمان والقيادة والدعم الشعبي بأنها عوامل نجاح المقاومة في اليمن وأكد على متابعة العملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد.

وتقرر في هذا اللقاء الذي حضره إبراهيم الديلمي سفير اليمن لدى إيران، استمرار التعاون وتبادل الآراء بين مركز الدراسات الاستراتيجية اليمني والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بناء على طلب الجانب اليمني.