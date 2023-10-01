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قتيلان وجريحان في إطلاق نار في تكساس الأمريكية

قتيلان وجريحان في إطلاق نار في تكساس الأمريكية
الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

قُتل شخصان ونقل اثنان آخران إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية في إطلاق نار تعتقد السلطات أنه نابع من نزاع رومانسي، حسبما قال مأمور منطقة هيوستن يوم الأحد.

العالم-الامريكيتان

وقال إد غونزاليس، مأمور مقاطعة هاريس، على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن الضباط استجابوا للحادثة إطلاق النار في شمال غرب هيوستن صباح الأحد، وعثروا على العديد من الضحايا هناك مصابين بطلقات نارية.

وأضاف أنه تم التأكد من وفاة شخصين في مكان الحادث ونُقل اثنان إلى المستشفى. ولم يقدم المزيد من المعلومات عن حالتهم. وكان المأمور قد قال في وقت سابق إن أربعة أشخاص قتلوا في إطلاق النار.

وقال غونزاليس إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى لكن الخلاف ربما نشأ عن انفصال أو طلاق. لم يحدد هوية أي من الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص، ولا مطلق النار المشتبه به، لكنه قال إنه لا يوجد تهديد ذو شأن للمجتمع.

وقد وقع إطلاق النار في حي سكني على بعد حوالي 20 ميلا (32 كيلومترا) شمال غرب وسط مدينة هيوستن.

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قتيلان وجريحان في إطلاق نار في تكساس الأمريكية

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