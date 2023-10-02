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الاتحاد السعودي يحل ضيفا على سباهان الايراني

الاتحاد السعودي يحل ضيفا على سباهان الايراني
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

يطمح نادي الاتحاد السعودي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل خارج ملعبه مع سباهان الإيراني اليوم الاثنين على ستاد "نقش جهان" في أصفهان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024.

العالم - رياضة

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً، ايه جي ام كي الأوزبكي مع ضيفه القوة الجوية العراقي على ستاد مجمع او كي ام كي الرياضي في الماليك.

ويتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من القوة الجوية وسباهان، في حين لا زال رصيد ايه جي ام كي خالياً من النقاط.

ويحتل سياهان حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيراني، وهو سيحاول الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه للخروج بنتيجة إيجابية.

في المقابل يحتل الاتحاد حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، بعدما تعادل يوم الجمعة مع الفيحاء 0-0، وينتظر أن تكون هذه المباراة الظهور الأول للفرنسي كريم بنزيمة في البطولة القارية.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الاتحاد مع القوة الجوية في جدة، وايه جي ام كي مع سباهان في الماليك.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد على ايه جي ام كي 3-0 في جدة وتعادل القوة الجوية مع سباهان 2-2 في أربيل.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

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