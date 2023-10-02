خبراء يجيبون..ما هي أسباب هجوم الكلاب على البشر؟

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فما هي أسباب هجوم الكلاب على البشر؟ يُشير الخبراء إلى عدة أسباب:

1. الاعتداء عندما يشعر الكلب بوجود دخيل غريب في منزله بغياب مالكيه، أو عند تعرضه للهجوم أو التهديد، وهذا يعتبر استجابة لحاجة الكلب للدفاع عن نفسه.

2. تصرفات عدائية تجاه البشر تظهر عندما يتعرض الكلب للإيذاء أو الإساءة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى فقدانه للثقة والأمان حتى من مالكه.

3. الحالة المزاجية السيئة عندما يعاني الكلب من مشاكل صحية مثل سوء التغذية أو الإصابات أو الأمراض، حيث يمكن أن تزيد هذه المشكلات من انزعاجه وتجعله أكثر عرضة للتصرف بشكل عدائي.

4. التواصل الاجتماعي الضعيف عندما يكون الكلب اجتماعيًا بشكل غير كافٍ، مثل الكلاب التي يُقيد حركتها بحبل أو تُحتفظ بها في أماكن ضيقة أو يتركها بمفردها لفترات طويلة على سطح المنزل.

5. تدريب غير صحيح على الهجوم والحماية، وعدم استجابة الكلب لنداء مالكه عندما يكون هناك من يقترب منه.

ومع ذلك، هناك آراء تشير إلى أن بعض الكلاب يمكن أن تكون لديها سلوك عدائي بسبب طبيعة سلالتها أو تكوين جيني وراثي، وهي تهاجم دون وجود أسباب محددة تتعلق بالظروف أو التدريب أو التربية.