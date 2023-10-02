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رئاسات العراق الأربع ترفض بشدة أي عدوان يستهدف أراضيها

رئاسات العراق الأربع ترفض بشدة أي عدوان يستهدف أراضيها
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكدت الرئاسات العراقية الأربع مساء أمس الأحد، رفضها القاطع لأي عدوان يستهدف الأراضي العراقية.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والملفات السياسية والأمنية، ومجمل الأوضاع في البلاد".

واضاف البيان ان المجتمغين أكدوا "رفضهم أي عدوان يستهدف الأراضي العراقية، كونه يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويهدد الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وشدد الاجتماع على أنّ "حلّ الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك".

وأضاف: "أن المجتمعين استعرضوا، بحسب البيان، "نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، والاهتمام الدولي بمشاركة العراق والإشادة بخطوات الحكومة العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار والالتزام بخطط وأهداف التنمية المستدامة، ودور العراق المحوري في تقريب وجهات النظر المختلفة بين دول المنطقة".

وأكدت الرئاسات "ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنية التحتية في قطاعات الكهرباء، وبناء المستشفيات والمدارس وإنشاء الطرق والجسور، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية في البلاد، من خلال سنّ التشريعات التي تسهل عمل المستثمرين، وكذلك ترسيخ الإصلاح من خلال تعزيز التعاون التامّ بين الرئاسات في ملف مكافحة الفساد ودعم الإجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف".

وتدارس المجتمعون "المقترح المقدم بشأن منح عفو خاص للنساء والأحداث مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة، كما هنأت الرئاسات، خلال الاجتماع، الأسرة التعليمية والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد"، متمنين أن "يكون هذا العام عام نجاح وتفوق".

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