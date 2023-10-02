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الأجهزة الأمنية الإيرانية تضبط معدات اتصال لجهاز تجسس أجنبي

الأجهزة الأمنية الإيرانية تضبط معدات اتصال لجهاز تجسس أجنبي
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

ضبطت الأجهزة الأمنية الإيرانية أجهزة اتصال وستارلينك لأحد أجهزة التجسس، والتي كان من المفترض توفيرها لبعض عملاء هذا الجهاز بهدف إعادة خلق الفوضى في زاهدان.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أحد أجهزة التجسس، قام بالتعاون مع زمرة المنافقين الإرهابية، بوضع خطط واسعة لإعادة خلق الفوضى في ذكرى أعمال الشغب في زاهدان، بعد فشل كل المخططات وضرب الفرق والخلايا التنظيمية التابعة لها، ويحاول الآن إجراء تنفس صناعي لعناصر مشروعه الفاشل.

وبحسب مصادر إخبارية موثوقة تحدث لوكالة تسنيم، فإن جهاز التجسس المذكورة أرسل أجهزة اتصال وستارلينك لجهة معينة في زاهدان قبل أيام، لكن الأجهزة الأمنية في البلاد ضبطت شحنة الاتصالات المهمة هذه، وتم القبض على 5 عناصر مؤثرة على صلة باستلام هذه المعدات واستخدمها في زاهدان.

وبحسب هذا المصدر فإن بعض المعتقلين لهم سجل في التواصل مع وسائل الإعلام الإرهابية الصهيونية.

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