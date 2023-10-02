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بسام الصباغ: الانتقال لعالم متعدد الأقطاب.. بدأ

بسام الصباغ: الانتقال لعالم متعدد الأقطاب.. بدأ
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ، إنه  من الصعب التنبؤ بتوقيت التحول إلى عالم متعدد الأقطاب، لكن هذه العملية قد بدأت بالفعل.

العالم - سورية

وشدد الدبلوماسي السوري، في حديث مع وكالة "نوفوستي"، على أن هذه العملية لا عودة فيها إلى الوراء.

وأضاف الصباغ، على هامش اسبوع المستوى الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في نيويورك: "من الصعب التنبؤ بالضبط متى سنصل إلى ذلك، ولكن الأمر الإيجابي هو أن هذه العملية قد بدأت بالفعل. أنا متأكد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني لا أرى وجود أي إمكانية لعكس العملية وعودتها إلى الوراء".

وتابع نائب الوزير السوري القول: "سيكشف الزمن لاحقا، المدة التي سيستغرقها هذا الأمر، لكنني أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نعمل فيه كدول نامية".

المصدر: نوفوستي

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