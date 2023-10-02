رئيس الجمهورية يكلف فريق عمل لدراسة كيفية نقل بعض الصلاحيات للمحافظين

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح لرئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع مجموعة من المحافظين مساء الاحد في اطار اجتماعاته الشهرية مع المحافظين في البلاد.

وفي هذا اللقاء، اعتبر آية الله رئيسي المشاكل الهيكلية في النظام التنفيذي والتركيز المفرط للسلطات في العاصمة بأنه عقبة رئيسية أمام حل مشاكل المحافظات، وصرح بأن إحدى أولويات حكومة الشعب هي إزالة هذه المشاكل والمعوقات من أمام المدراء، وكلف فريق عمل للتحقيق والبحث في موضوع اللامركزية وكيفية تفويض بعض الصلاحيات اللازمة للمحافظين.

وكانت قضايا الإسراع في إزالة العوائق أمام إنتاجية الأصول الحكومية في المحافظات بهدف تعزيز وتسريع تنفيذ مشاريع البناء، وتشكيل فريق عمل لحل مشاكل الناس في آبادان وخرمشهر مع المنطقة الحرة، والإقالة السريعة لبعض المدراء غير الكفوئين في المحافظات الذين تسببوا في استياء الناس وتحديد مصير بعض موارد المحافظات التي تصرف خارج سلطة المحافظين أو إشرافهم، من بين قرارات هذا الاجتماع التي اصدر رئيس الجمهورية الأوامر اللازمة المتعلقة بتنفيذها ومتابعتها.