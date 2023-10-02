الالعاب الآسيوية .. ايران تهزم باكستان في مسابقة الكبادي

العالم - ايران

وانتهى الشوط الاول من المباراة لصالح ايران 24-7 ، وانهت امباراة بفارق كبير بنتيجة 43-16.

وستخوض ايران مباراتها الثانية امام ماليزيا يوم غد الثلاثاء.

وفيما سيواجه الفريق النسوي الايراني في اولى مبارياته النيبال صباح غد الثلاثاء ايضا.

والكبادي هي رياضة جماعية بدأت في جنوب آسيا، وهي ذات شعبية في تلك المنطقة وكذلك في جنوب شرق آسيا. وتعتبر لعبة رياضية وطنية في بنغلاديش وفي البنجاب في الهند.

و يلعب فريقان مكونان من سبعة لاعبين في كل مباراة. ومساحة الملعب 12.5 × 10 أمتار، أي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة السلة. والمباراة مكونة من شوطين، كل منهما مكون من 20 دقيقة. وبينهما استراحة عبارة عن خمس دقائق، مع عكس اتجاه الفريقين في الشوط الثاني.

دخلت الرياضة دورة الألعاب الآسيوية لأول مرة عام 1990 في بكين، الصين، وشارك فيها ثماني دول منهم الهند والصين واليابان وماليزيا وسريلانكا وباكستان وبنغلاديش. وهيمنت الهند على جميع البطولات في دورة الألعاب الآسيوية منذ ذلك الحين، حيث حصلت على الميداليات الذهبية في بكين (1990) وهيروشيما (1994) وبانكوك (1998) وبوسان (2002) والدوحة

ونظمت ايران بطولة العالم للكبادي للشباب في الفترة من 26 شباط/فبراير لغاية 5 آذار/مارس 2023 في مدينة ارومية

وسبق أن استضافت جزيرة كيش جنوبي إيران النسخة الأولى من بطولة العالم للكبادي للشباب بمشاركة 14 فريقًا في العام 2019 وانتهت المنافسات بتتويج المنتخب الإيراني بطلًا.