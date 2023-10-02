الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في ثالث أيام ما يسمى بـ'عيد العرش'..

بالفيديو .. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بالفيديو .. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

تواصل أعداد كبيرة من المستوطنين اليوم الأثنين، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي ، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، اقتحم 880 مستوطنا أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطة المقدسية هنادي حلواني وأفرغت منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة من الأهالي بالقوة.

وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتستمر أيام عيد العرش حتى السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

ث

روابط ذات صلة

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى تزامنا مع ما يسمى 'عيد الغفران'

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بالفيديو.. مراسل العالم ينقل فعاليات موكب نداء الاقصى من مسيرة الاربعينية

آلاف الفلسطينيين يصلون الجمعة بباحات المسجد الاقصى المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الإيراني يجري مناورة مشتركة للطائرات المسيرة

تصاعد المواقف المتذمرة في اميركا واوروبا من دعم كييف.. واحدثها في سلوفاكيا

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

كنعاني: نرحب بمبادرة عمان للعودة إلى الاتفاق النووي

في ثالث أيام ما يسمى بـ'عيد العرش'.. بالفيديو .. أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الالعاب الآسيوية .. ايران تهزم باكستان في مسابقة الكبادي