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خسائر بشرية ومادية جراء الحريق الهائل بمبنى مديرية أمن الاسماعيلية بمصر

الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق ضخم في مقر مديرية أمن محافظة الاسماعيلية شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة. وأسفر عن سقوط أجزاء من المبنى وإصابة 41 شخصا، فيما بدأت عملية التحقيق في ملابسات الحادث وفحص الأضرار المادية.

العالم- مصر

معظم النار من مستصغر الشرر. هكذا بدأ حريق الإسماعيلية الضخم شمال شرق مصر.

الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور، اندلع قبل الفجر في مقر مديرية أمن مدينة الإسماعيلية على قناة السويس، وسرعان من امتدت السنة اللهب لتتلهم طبقات المبنى التسع.

وبحسب شهود عيان، فقد سمع دوي انفجار ضخم تبعه انتشار الدخان الأسود من المبنى.

وبعد ساعات من اندلاع النيران، تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبنى، وسقوط عشرات الضحايا، فيما تشير التقديرات إلى خسائر مبدئية بعشرات الملايين من الجنيهات.

وبينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في إعمال السيطرة والتبريد على الحريق الهائل، أمر وزير الداخلية المصرية اللواء محمود توفيق، بسرعة كشف ملابسات الحريق، وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين.

وزارة الصحة المصرية من جهتها، أعلنت رفع حالة الإستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أنها دفعت بخمسين سيارة إسعاف إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات بذلك، كما تم إرسال طائرتين عسكريتين للمكان.

والحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي يقطنها 105 ملايين نسمة.

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