الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء العراق: مشروع ميناء الفاو ليس بمعزل عن طريق التنمية

رئيس وزراء العراق: مشروع ميناء الفاو ليس بمعزل عن طريق التنمية
الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُعدّة سلفاً وحسب ما مخطط من تفاصيل للمشاريع الرئيسة والثانوية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم، الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، حيث جرى خلاله البحث في الرؤية المقدّمة من وزارة النفط والشركة العامة لموانئ العراق، من أجل إدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير".

وأكد السوداني خلال الاجتماع، أنه "لا يمكن النظر لمشروع ميناء الفاو بمعزل عن مشروع طريق التنمية بجميع تفاصيله، إذ إنّ المشروعين يعبران عن منظومة واحدة تمثل ركيزة مستقبلية للاقتصاد العراقي".

واضاف، أن "أي اتفاق أو رؤية لتشغيل ميناء الفاو، بعد إتمامه، يجب أن تأخذ بعين الاهتمام متطلبات تشغيل طريق التنمية"، مشدداً "على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُعدّة سلفاً وحسب ما مخطط من تفاصيل للمشاريع الرئيسة والثانوية".

وشهد الاجتماع إبداء الملاحظات بشأن ما قدّمته وزارة النقل من رؤية للأسلوب الأمثل في إدارة الميناء، وجرى تأييدها من اللجنة العليا لتنفيذ المشروع والموافقة بشأن اعتمادها.

روابط ذات صلة

السوداني: أمامنا فرصة حقيقية للنجاح ونحن مقبلون على واقع جديد

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى محافظة نينوى

السوداني يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

السوداني: 'لن نسمح لمن يعتاش على الفرقة القاء الفتنة بيننا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء العراق: مشروع ميناء الفاو ليس بمعزل عن طريق التنمية

بعد الاعتداء عليهما في طريق باب السلسلة بالقدس المحتلة.. شاهد.. لحظة اعتقال المرابطتين المقدسيتين هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي

بالفيديو.. خسائر بشرية ومادية جراء الحريق الهائل بمبنى مديرية أمن الاسماعيلية بمصر

خاص بالعالم.. والد الشهيد الدرة يستذكر تفاصيل جريمة الاحتلال بحقه وابنه قبل 23 عاما

الجيش الإيراني يجري مناورة مشتركة للطائرات المسيرة

تصاعد المواقف المتذمرة في اميركا واوروبا من دعم كييف.. واحدثها في سلوفاكيا