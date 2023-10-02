رئيس وزراء العراق: مشروع ميناء الفاو ليس بمعزل عن طريق التنمية

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم، الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، حيث جرى خلاله البحث في الرؤية المقدّمة من وزارة النفط والشركة العامة لموانئ العراق، من أجل إدارة وتشغيل ميناء الفاو الكبير".

وأكد السوداني خلال الاجتماع، أنه "لا يمكن النظر لمشروع ميناء الفاو بمعزل عن مشروع طريق التنمية بجميع تفاصيله، إذ إنّ المشروعين يعبران عن منظومة واحدة تمثل ركيزة مستقبلية للاقتصاد العراقي".

واضاف، أن "أي اتفاق أو رؤية لتشغيل ميناء الفاو، بعد إتمامه، يجب أن تأخذ بعين الاهتمام متطلبات تشغيل طريق التنمية"، مشدداً "على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُعدّة سلفاً وحسب ما مخطط من تفاصيل للمشاريع الرئيسة والثانوية".

وشهد الاجتماع إبداء الملاحظات بشأن ما قدّمته وزارة النقل من رؤية للأسلوب الأمثل في إدارة الميناء، وجرى تأييدها من اللجنة العليا لتنفيذ المشروع والموافقة بشأن اعتمادها.