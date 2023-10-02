بكين ترد على واشنطن.. امريكا هي إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية

العالم-اسيا والباسفيك

وأوضح أنّ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هو في حد ذاته معلومات مضللة لأنه يحرّف الحقائق والحقيقة، على ما نقلت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية.

وشدد على أنّه “في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي”.

ولفت المتحدث إلى أنّ المركز المعني بوزارة الخارجية الأمريكية الذي أعد التقرير يشارك في الدعاية والتسلل باسم “المشاركة العالمية”، وهو “مصدر للتضليل ومركز قيادة للحرب المعرفية”.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية الصادر الخميس الماضي بموجب تكليف من الكونغرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات ان الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي. وان بيكين لديها موارد غير مسبوقة لحملتها هذه، لكنها منيت “بانتكاسات كبرى” خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها حسب ما ورد في التقرير.

كما اتهم التقرير الصين بحجب معلومات تتعارض مع موقفها من قضايا خلافية على غرار سجلها في مجال حقوق الإنسان.

واضاف التقرير أن تلاعب الصين بالمعلومات عالميا ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية، بل تحدّ لصدقية مجال المعلومات. وحذّر التقرير من أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر يمكن لجهود بيكين أن تنتج مستقبلا تتسبّب فيه التكنولوجيا التي تصدّرها جمهورية الصين الشعبية، والخوف من رد فعل مباشر من قبل بيكين، إلى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية.

واتهم التقرير بيكين بإنفاق المليارات سنويا من اجل التلاعب بالمعلومات من خلال الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة، في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.