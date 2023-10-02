تحويل 52 حكما بالإعدام إلى السجن واطلاق سراح 13 محكوما أمنيا 

العالم - ايران

وبحسب المركز الإعلامي للقضاء، فقد اعلن حجة الإسلام والمسلمين رحيمي، عن تفاصيل العفو وتخفيف العقوبة عن المدانين في المحاكم العامة والثورية والعسكرية، والتعزيرات الحكومية من قبل قائد الثورة الاسلامية بمناسبة ولادة النبي (ص) والإمام الصادق (ع) وأضاف: في هذه المرحلة، بلغ عدد الأشخاص الذين تم مراجعة قضاياهم من قبل لجنة العفو بلغت 2284 ملفا.

وأضاف: من إجمالي 2284 شخصا، تم إطلاق سراح 1017 شخصا وإغلاق قضاياهم، وتم منح العفو وتخفيف العقوبة لــ 1267 شخصا المتبقين.

وقال حجة الإسلام رحيمي: إن 52 من الأشخاص الذين تم العفو عنهم في هذه الفترة كان محكوم عليهم بالإعدام، وتحول إلى السجن مع تخفيف عقوبتهم، وكان 41 من المدانين رعايا أجانب من دول مختلفة، 13 أدينوا في قضايا أمنية و237 منهم من النساء.