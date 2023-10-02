مصر تعقد مؤتمراً لحقوق الانسان لمواجهة التحديات والانتهاكات

وشاركت وفود من مختلف الدول العربية للتباحث حول العديد من القضايا التي تلامس منظومة حقوق الإنسان داخل المنطقة، وتبني خطط تحرك خارجية تسهم في دعم ملف حقوق الإنسان في العالم العربي.

القضية الفلسطينة لم تكن بمنأى عن نقاشات المشاركين في المؤتمر، حيث تصدرت تلك النقاشات خاصة في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد المشاركون أن هذه الانتهاكات تعد خرقا لكافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان، وطالبوا المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحول تكرار وقائع الاساءة للقرآن الكريم في بعض عواصم الدول الأوروبية، عبر المرصد العربي لحقوق الانسان عن استنكاره الشديد لها.

وأكد المشاركون على أن هذه الممارسات المرفوضة شكلا وموضوعا من كافة المسلمين في أنحاء العالم، وتقوض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف، واستنكروا في الوقت ذاته صمت المؤسسات والمنظمات الحقوقية إزاء هذه الأعمال البغيضة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات.

وافاد مراسل العالم، بان ابراز نقاط الضعف وتقويتها في ملف حقوق الانسان داخل الدول العربية، هو امر من شأنه ان يساعد وبلا ادنى شك على تطوير المنظومة الحقوقية داخل الدول العربية، ويساهم ايضاً في مواجهة التحديات التي تحاك ضد هذه الدول من قبل المنظمات الدولية المشبوهة.