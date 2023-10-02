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دوري أبطال آسيا..

" الاتحاد" السعودي يلغي مباراته مع "سباهان" بذريعة واهية والاخير يقدم شكواه

الإثنين ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن نادي سباهان الايراني بانه سيرفع شكوى ضد فريق الاتحاد السعودي وذلك بعد انسحاب الاخير من المباراة التي كانت مقررة اليوم في ملعب نقش جهان باصفهان . 

العالم - ايران

وبينما كان من المفترض أن تنطلق مباراة سباهان إيران والاتحاد السعودي في تمام الساعة 19:30 على ملعب نقش جهان في أصفهان، إلا أن هذه المباراة تم تأجيلها لمدة نصف ساعة بناء على طلب مسؤولي فريق الاتحاد.

وبعد مرور نصف ساعة لم يدخل لاعبو الاتحاد إلى أرض الملعب وغادروا الملعب.

وقيل بأن تأخير المباراة وإلغائها يعود إلى وجود تمثال الشهيد سليماني في الملعب، وهو أمر يبدو مستبعدا بالطبع.

ويرجع ذلك إلى أن الفريق السعودي قد تدرب أمس في نفس الملعب الذي يقع فيه تمثال الشهيد قاسم سليماني، ومن المستبعد جداً أن يكون المنتخب السعودي قد قام بهذه الخطوة الوقحة لمثل هذا الأمر.

هذا فضلا عن ان هذا التمثال موجود في ملعب نقش جهان بأصفهان منذ أكثر من 4 سنوات.

ويعتزم نادي سباهان تقديم شكوى ضد النادي السعودي بعد انسحاب فريق الاتحاد السعودي من المباراة التي تاتي ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا،.

وأعلن نادي سباهان، ان إلغاء المباراة بين فريق سباهان والاتحاد جاء بقرار من الحكم.

كما أعلن النادي أنه سيتقدم بشكوى بشأن هذه الواقعة وسيرفعها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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