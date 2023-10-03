ايران.. مناورات لمسيرات تعتبر الأولی علی مستوی المنطقة

العالم - ايران

وقال قائد المناورات الإدميرال حبيب الله سياري إنّ مئتين من أنواع الطائرات المسيّرة ستشارك في المناورات تختلف عن سابقاتها، من حيث التجهيزات التي تحملها والمسافة التي تقطعها.

وأوضح سياري أن المناورات تهدف لارتقاء القدرات القتالية للمسيّرات الإيرانية والإحاطة بنقاط ضعفها بغية معالجتها، مؤكداً أن المسيّرات الإيرانية تعتبر الأولى على مستوى المنطقة.

وفي الساعات الأولى من المناورات نفّذت مسيّرات المراقبة والإستطلاع بنجاح عمليات مراقبة حدود البلاد وتحديد الأهداف المقصودة والتقاط صور للمنطقة العامة للمناورات.