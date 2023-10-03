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إيران تؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا

إيران تؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري على ضرورة عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين إيران والدول الإفريقية، خاصة جنوب إفريقيا وتنزانيا، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة في إطار هذه اللجان من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.

العالم - إيران

واستضافت وزارة الخارجية الاجتماع الثاني عشر لمقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية هذا العام برئاسة مهدي صفري نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مع جدولي أعمال "تنسيق الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى أفريقيا (جنوب أفريقيا وتنزانيا) و"زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الى بيلاروسيا".

وأشار صفري في بداية هذا اللقاء إلى أهمية تحسين مستوى العلاقات مع الدول الأفريقية، خاصة جنوب أفريقيا وتنزانيا، مؤكدا على عقد اجتماعات اللجان المشتركة مع دول هذه المنطقة ومتابعة الاتفاقيات المبرمة في إطار هذه اللجان من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول.

ونظرا لأهمية زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جنوب أفريقيا وتنزانيا، فقد طلب من كافة الأجهزة التنفيذية والوزارات والمنظمات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل جدية وتخطيط هادف للاستفادة القصوى من فرصة هذه الرحلة من أجل كسب عوائد العملة الصعبة وتنمية الصادرات وتنويع الاستيراد.

وفي الجزء الأخير من اللقاء تمت مناقشة الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية إلى بيلاروسيا.

وفي هذا الاجتماع أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية إلى المشاريع القائمة مع بيلاروسيا في مجالات النقل والأدوية والمعدات الطبية وصادرات السيارات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والنفط والبتروكيماويات وغيرها. وشدد على ضرورة التخطيط والمتابعة الدقيقة والتنسيق مع المؤسسات المعنية حتى تنفيذها.

كما أوضح أهمية دور ومكانة القطاع الخاص في التحسين الكمي والنوعي لمستوى العلاقات الاقتصادية للدولة، وطالب ممثلي المؤسسات بالتركيز على تسهيل مشاركة القطاع الخاص وتقديم الخدمات التحفيزية.

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