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العراق..

قتلى بنزاع عشائري والسيد السيستاني يتدخل لنزع فتيل الأزمة

قتلى بنزاع عشائري والسيد السيستاني يتدخل لنزع فتيل الأزمة
الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى،السيد علي السيستاني، حول أحداث عشيرة آل عمر والرميض في محافظة ذي قار.

العالم - العراق

وجاء في نص البيان إنَّ "مكتب المرجعيّة الدينيّة العليا يُبدي بالغ أسفه للمصادمات التي وقعت بين أبناء العشيرتين الكريمتين في المدّة الأخيرة، وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء من الطرفين جراء ذلك".

وأضاف "إذ يقدّم مكتب المرجعية العليا تعازيه ومواساته للعوائل المفجوعة فإنّه يحثّ وجهاء العشيرتين وكبرائهما وأهل العقل والحكمة فيهما على السعي الحثيث لحلّ هذه الأزمة بالطرق المقبولة والمتعارفة في مثلِ هذه الحالات، تجنّباً للمزيد من سفك الدماء وما يترتّب على ذلك من انعدام الأمن وتعطيل الحياة العامّة في الناحية".

ولفت البيان الى ان مكتب الإمام السيستاني "بعث بوفد، برئاسة فضيلة العلّامة الجليل السيّد محمّد حسين العميديّ (دام تأييده) لبذل مساعٍ جديدة بهذا الصدد، فالمأمول منكم الاستجابة له، ووضع حدٍّ نهائيّ للأزمة المذكورة منوها الى انَّ "سماحة السيّد (دام ظلُّه)، يدعو لكم جميعاً بالخيرِ والبركة وأن يدفع اللّٰه عنكم كلّ سوءٍ ومكروه".

وكان شيوخ عشائر وجهوا مناشدة الى المرجعية الدينية العليا والحكومة المركزية بالتدخل وانهاء النزاع العشائري بين عشيرتي ال عمر وال رميض في قضاء الاصلاح شرق محافظة ذي قار.

ووصل قبل أيام وفد أمني رفيع الى محافظة ذي قار على خلفية النزاع العشائري.

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