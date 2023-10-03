رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة

وفي بداية اللقاء الذي جمع قائد الثورة الاسلامية مع مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ألقى الرئيس رئيسي كلمة أشار فيها الى جهود الرسول الاعظم (ص) في بناء الإنسان والمجتمع على أساس "التوحيد" و"العدل" والوقوف في وجه الاعداء والمقاومة في طريق تحقيق الهدف وهذه الاسس تعتبر من أهم تعاليم الرسول الأعظم (ص).

وتابع رئيسي مشيرا الى ان وحدة العالم الإسلامي التي يقوم على أساس فكرة الوحدة والمقاومة ونبذ التكفير والتسوية ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة، موضحا بأن اعتماد الثورة الإسلامية الإيرانية على الله والثقة بالشعب والاستفادة من المزايا النسبية للعالم الإسلامي هي من عوامل التقدم والانتصار على إرادة المستكبرين.

واضاف بأن تطبيع بعض الحكومات مع الكيان الصهيوني لن يخلق الأمن لها لأن هذا النظام في تراجع، وانتصار المقاومة قريب.