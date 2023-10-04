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في سابقة تاريخية.. إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي +فيديو

في سابقة تاريخية.. إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي +فيديو
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الممتد على 234 سنة، عزل مجلس النواب رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، بعد مذكرة قدمها زميله الجمهوري مات غيتز الذي اتهمه بالتسبب بشلل المجلس وانتهاك الاتفاقيات. واعلن مكارثي أنه ليس نادما على الجهود التي بذلها قبل عزله من منصبه.

العالم - الأميركيتان

بعد قرنين ونحو نصف قرن من عمره الممتد، يصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها نائب موال للرئيس السابق ترامب من الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري ' مات غيتز' تنص على عزل الجمهوري كيفن مكارثي واعتبار 'منصب رئيس مجلس النواب شاغراً'. ما يجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وسيرأس النائب الجمهوري باتريك ماكهنري حليف مكارثي الكبير، مجلس النواب مؤقتا بعد شغور المنصب.

خطوة تشرّع الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافة ماكارثي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

ملامح عزل كيفن مكارثي من منصبه كانت قد بدت واضحة على وجه مجلس النواب بعدما أعلن الديموقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه متشددون موالون للرئيس السابق دونالد ترامب ضمن حزبه الجمهوري لإطاحته.

وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

وقدّم غيتس يوم الاثنين مذكرة لـ'إخلاء منصب رئيس مجلس النواب'، ما أفضى إلى التصويت الذي خسر بموجبه مكارثي منصبه.

إلى ذلك أمل البيت الأبيض أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت مصرحا أن الرئيس جو بايدن يتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد قيامه بمسؤوليته في اختيار رئيس له.

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