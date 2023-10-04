الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. صدى تصريحات قائد الثورة لدى المقاومة الفلسطينية

الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حركة المجاهدين د. نائل ابو عودة، انه ليس جديداً على القيادة الايرانية وعلى قائد الثورة الاسلامية السيد الخامنئي بان يطلق تصريحات مشرفة التي طالما تدعم وتعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان تصريحات الامام الخامنئي في مؤتمر الوحدة الاسلامية جاءت لتؤكد حقائق مهمة خاصة في هذا التوقيت الحساس التي تمر به قضية القدس المحتلة والقضية الفلسطينية.

وشدد على ان كل من يراهن على قطار التطبيع مع الاحتلال، وكل الانظمة التي فتحت ابوابها لتجميل صورة العدو الصهيوني الذي ارتكب جرائم ليس بحق الفلسطينيين وانما بحق الامة الاسلامية، هي خاسرة.

ولفت الى ان تصريحات الخامنئي هي تصريحات محور المقاومة الذي يراهن على لغة القوة ولغة المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، في مقابل الانظمة المنبطحة التي رضيت بالذل والهوان مع الكيان المحتل، وبالتالي فان كل من يراهن على مشاريع التطبيع بالتأكيد هو يراهن على حصان خاسر وخائب، وان المستقبل هو لمحور المقاومة وللشباب الثائر الفلسطيني الذين يتصدون للاحتلال.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد شدد خلال استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية، على أن الحكومات التي ذهبت إلى مقامرة التطبيع إنما تراهن على حصان خاسر، لأن هذا السرطان سيتم استئصاله بأيدي الفلسطينيين وقوى المقاومة.

روابط ذات صلة

مواقف قائد الثورة الاسلامية والرهان الخاسر على التطبيع

قائد الثورة: الحكومات التي ذهبت إلى مغامرة التطبيع تراهن على حصان خاسر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة الفضاء الإيرانية: سنطلق كبسولة بيولوجية قريبا

بسبب أزمة الميزانية.. واشنطن ستقطع مساعداتها لكييف في غضون بضعة أشهر

شاهد.. صدى تصريحات قائد الثورة لدى المقاومة الفلسطينية

أغلبهم أفغان.. باكستان تتخذ قرارا ضد المهاجرين غير النظاميين في أراضيها

سقوط حافلة من على جسر في ايطاليا يخلف 20 قتيلا +فيديو

شاهد.. فكرة جديدة لإستخدام "التوك توك" في باكستان