اللواء باقري: إيران مستعدة لإرسال مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان

العالم - ايران

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال استقبال أمين مجلس الأمن القومي الأرميني: إن استمرار التوتر في هذه المنطقة ليس في مصلحة البلدين أرمينيا وأذربيجان والدول الأخرى في المنطقة، وينبغي تركيز الجهود على حل هذه الخلافات والتوترات، وإيران على استعداد للمساعدة في حل هذه التوترات.

وأضاف، نعلن عن استعدادنا لإرسال مراقبين إلى حدود البلدين أرمينيا وجمهورية أذربيجان.

وتابع، إن زيادة القوة الدفاعية والقدرات العسكرية لأي دولة ينبغي ألا تكون مصحوبة بأهداف ونوايا عدوانية، وقال، وجود جهات فاعلة جديدة من خارج المنطقة يزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.