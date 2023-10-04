شاهد.. اعتراف "اسرائيلي" صريح بالعجز أمام قوة صواريخ حزب الله

العالم- لبنان



مدى خطورة تهديد صواريخ حزب الله سببه بحسب العميد الاسرائيلي أنّ منظومات الاعتراض التي يمتلكها جيش الاحتلال لا يمكنها التعامل مع هذه الصواريخ موضحا في تصريحات للاعلام العبري ان الصاروخ يصعب تحديد مساره وهو امر مغاير تماما للقذيفةً صاروخية التي تُطلق ويمكن تحديد مسارها ومن السهل على منظومات الدفاع اعتراضها.

وفيما شدد افيفي على ضرورة عدم السماح بتعاظم قدرات حزب الله عبر امتلاكه الصواريخ الدقيقة قال ان عمليات الجيش الإسرائيلي تتركز منذ وقتٍ طويل على إحباط هذا الجهد لكنه اقر بعدم امكانية تحقيق هذه العمليات اهدافها بنسبة مئة في المئة.

وفي تمّوز/يوليو الماضي اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ان تعاظم قدرة حزب الله على مدى 17 عاماً هو الإخفاق الأكبر في "اسرائيل"، سبق ذلك تحليلات لإعلام الاحتلال مفادها أنّ صواريخ الحزب الدقيقة يمكن أن تشلّ منظومات استراتيجيّة لهذا الكيان واقرت بأن المقاومة نجحت حتى اليوم في مراكمة عدة مئات من الصواريخ الدقيقة ذات مدى متوسط ومدى بعيد، وأنّه توجد في لبنان الآن عدّة منشآت تحتوي على مكونات للصواريخ الدقيقة.

ووفقاً لتقديرات جيش الاحتلال فإنّ لدى حزب الله 150 ألف صاروخ من مختلف الأنواع منها المجنّحة ومنها ما يصل مداه إلى 700 كيلومتر ما اعتبره ضباط في جيش الاحتياط بانه إثباتٌ آخر على فشل الردع الإسرائيلي ضدّ الحزب.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر اللّه اكد العام الماضي أنّ المقاومة في لبنان تطوّر منذ أعوام صواريخها إلى صواريخ دقيقة وأنّ عدد هذه الصواريخ لديها بات ضعفي ما كان عليه قبل عام.