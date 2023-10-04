قطر تستلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد لديها

العالم - قطر

وأوردت وزارة الخارجية القطرية، في خبر على منصة "إكس"،أن المريخي تمنى للسفير الإيراني الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه بقطر.

وأكد المريخي تقديم كل الدعم للسفير آبادي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

والسفير صالح آبادي كان يشغل منصب رئيس البنك المركزي الإيراني، وتولى مهامه في الدوحة خلفاً لحميد رضا دهقاني.

وفي 28 سبتمبر الماضي، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، السفير الايراني السابق دهقاني في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدوحة، وفق ما ذكره الديوان الأميري القطري.