الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تستلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد لديها

قطر تستلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد لديها
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

استلم وزير الشؤون الخارجية القطري، "سلطان بن سعيد المريخي"، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران لدى قطر علي صالح آبادي.

العالم - قطر

وأوردت وزارة الخارجية القطرية، في خبر على منصة "إكس"،أن المريخي تمنى للسفير الإيراني الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه بقطر.

وأكد المريخي تقديم كل الدعم للسفير آبادي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

والسفير صالح آبادي كان يشغل منصب رئيس البنك المركزي الإيراني، وتولى مهامه في الدوحة خلفاً لحميد رضا دهقاني.

وفي 28 سبتمبر الماضي، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، السفير الايراني السابق دهقاني في لقاء وداعي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدوحة، وفق ما ذكره الديوان الأميري القطري.

روابط ذات صلة

وزير الدولة بالخارجية القطرية: نؤكد على تطوير العلاقات البناءة مع إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إتفاق أوروبي جديد حول ملف الهجرة في بروكسل

بالصورة.. جيمي جامب يقتحم مباراة نساجي والهلال!

شاهد.. ايرانيات يشجعن نيمار في مباراة نساجي والهلال!

في حوار حصري مع العالم.. مفتي الديار اليمنية يرحب بالتقارب السعودي الإيراني

قطر تستلم أوراق اعتماد سفير إيران الجديد لديها

'السيسي' يعلن ترشحه لرئاسة جديدة.. واشنطن تعلق!