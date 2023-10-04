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تصريح مهم جدا لقائد حرس الثورة حول صواريخ ايران البالستية

تصريح مهم جدا لقائد حرس الثورة حول صواريخ ايران البالستية
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي"، ان تقنية الاستهداف النقطوية في الصواريخ البالستية هي تقنية معقدة للغاية وهي حكر على 3 دول في العالم إحداها ايران.

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة "اللواء سلامي"، اليوم الاربعاء، خلال الملتقى العاشر لطلاب العلوم الطبية في جامعات البلاد.

كما لفت الى التقدم الملفت الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تقنية الصواريخ، واعتبر ان تقنية انتاج الصواريخ البالستية، من اكثر التقنيات المعقدة في العالم.

واضاف القائد العام لحرس الثورة : هناك 3 دول في العالم فقط بما فيها ايران، التي تمتلك تقنية انتاج الصواريخ البالستية؛ مؤكدا بان "الاعداء لا يريدون لنا ان نبني الوطن بسواعد وكفاءات شبابنا".

وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، ان ايران وصلت اليوم الى مرحلة يجعل مسيراتها قادرة على استهداف أي نقطة من العوامات المتحركة على بعد عدة آلاف من الأميال بواسطة ذكائها الاصطناعي.

واضاف: لقد دخلنا اليوم مجال علم الجينات، وهو أحد العلوم السرية في العالم، وحققنا تقدما جيدا.

واكد ان اطلاق قمر اصطناعي في ظروف الحظر والحصار العلمي المفروض على البلاد، لهو انجاز عظيم؛ منوها في هذا السياق بعملية الاطلاق الناجحة للقمر الاصطناعي "نور – 3 التي" انجزتها القوة الجو – فضائية بحرس الثورة، قبل نحو اسبوع.

وتابع قائلا: ان الاعداء يدعون بانه لا يحق لنا امتلاك الطاقة النووية، لانهم يسعون الى فرض الذل علينا، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة وبلغنا قمم الشموخ، بعد ان كان 40 الف مستشار اجنبي يفرضون علينا قراراتهم.

كما وجه القائد العام لحرس الثورة، خطابه الى جيل الشباب، قائلا: ينبغي لشباننا ان يأخذوا بايديهم زمام المبادرة من اجل بناء مستقبل الوطن؛ محذرا الاعداء، من "اننا سنزيح كل من اراد المساس بالبلاد وشباب الوطن".

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