بالفيديو: حقائق مثيرة ومذهلة عن القهوة اليمنية.. تعرف عليها

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في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقهوة اقيمت بالعاصمة صنعاء فعاليات ثورة البن في نسختها الثانية واسبوع القهوة اليمنية بهدف تعزيز قطاع البن وزيادة الوعي بجودة وتنوع محاصيله وفتح أسواق جديدة لهذا المنتج الوطني الذي بات قطاعا استثماريا بامتياز.

تتنوع القهوة اليمنية بحسب مناطق زراعتها وسلالاتها وطرق معالجتها وتحميصها مايمنحها نكهات غنية وروائح زكية وقوام مخملي ورغوة كثيفة تميزها بطعم فريد. طاولة التذوق هذه تضمنت اكثر من مائة محصول مختلف لأنواع القهوة اليمنية تم تقييمها وتصنيفها من قبل المزاد الوطني للبن اليمني.

الجميع ومن خلال هذه الفعاليات الهادفة إلى التعريف بالبن اليمني وإثبات تفوقه في الأسواق العالمية يؤكدون ضرورة توحيد الجهود حتى يكون المنتج الاقتصادي الاول للبلاد خاصة بعد ارتفاع نسبة الإنتاج من 17 ألف طن إلى اكثر من 40 ألف طن خلال العامين الأخيرين حسب مسؤولين.

حقائق مذهلة عن القهوة اليمنية..

لم تدخل جزيرة العرب القهوة حتى القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي، عرفها أهل اليمن، فمكة فالقاهرة فإسطنبول فالعالم، ومع ذلك كانت موجودة كلمة القهوة في اللسان العربي كإسم من أسماء الخمر.

– تعد اليمن من الدول المصدرة لمحصول البن منذ القدم والذي عرف باسم Mocka Coffee تمييزا لميناء المخاء التي يصدر منها البن اليمني حيث تم شراء أول شحنة من قبل الهولنديين من ميناء المخاء عام 1628م، لكن أول من تعرف على القهوة اليمنية من الأوروبيين هم البرتغاليين الذين غزوا سواحلها الغربية.

– يقول المؤرخون أن أوائل المستخدمين الذين حولوا استهلاك القهوة لمشروب اجتماعي ضمن عادة منتظمة هم متصوفو اليمن قرابة بداية القرن الخامس عشر، ولقد استخدموها لتنشيط ذهنهم ومساعدتهم على السهر ليلا لإقامة صلواتهم.

تعدّ القهوة اليمنية من أجود أنواع القهوة عبر العالم، ولها أنواع مثل:

القهوة البيضاء أو البيضانية (نسبة إلى مدينة البيضاء)، وتتكون من البن المطحون والمحمص تحميص خفيف ومضاف إليه أنواع عدة من المكسرات.

قهوة الصباح: وتُصنع فقط من البن المطحون المحمص تحميص متوسط مع إضافة الزنجبيل والسكر

قهوة القشر: تصنع من القشور الخارجية لثمرة البن فقط، وعادة ما تقدم في فترة المساء وهناك أنواع أخرى تختلف من منطقة يمنية لأخرى.

– تعتبر اليمن البيئة الأنسب لزراعة البنّ، من حيث المناخ الإستوائي والأمطار المستمرة، وكما أن شجرة البنّ لا تحتاج أسمدة أو مبيدات حشرية، لكن الزراعة هناك تفتقر إلى الإهتمام الحكومي وتحتاج المزيد من السدود ومشاريع الريّ.

– تتميز اليمن ببناء مدرجات البن، حيث أن زراعة البن تعتمد على هذه المدرجات الزراعية الهائلة، وكذلك فإن البنّ يجفف بالشمس الطبيعية (ما يُعتبر معالجة طبيعيّة للبن).

– تُعالج القهوة التي تنتجها اليمن (القهوة العربية أرابيكا) طبيعياً، تجفف في الشمس وتقشّر، ولذلك فإن عينات القهوة اليمنية تحتوي على الحجارة. والبديل لهذه الطريقة عملية غسل مكثف تستخدم فيه وسائل تكنولوجية.

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