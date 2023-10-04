رسميًا.. ثاني بلد عربي يستضيف كأس العالم بعد قطر

العالم- الرياضة

وقال الملك محمد السادس، في بلاغ عبر الديوان الملكي المغربي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر اختيار ملف بلاده وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030.

وأضاف البيان "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".

وبذلك، ستصبح المغرب ثاني بلد عربي يُنظم مباريات كأس العالم، بعد دولة قطر التي نظمت مونديال 2022.

كما أعلن الباراجواياني أليخاندرو دومينيجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الأربعاء، استضافة الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي للمباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2030.

كانت دول تشيلي، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي، قد تقدمت بملف لاستضافة كأس العالم 2030، في مواجهة ملف مشترك بين إسبانيا، البرتغال، المغرب.

ويهدف ملف أمريكا الجنوبية، لإعادة البطولة لـ "موطنها الأصلي"، في الذكرى المئوية للنسخة الأولى للمونديال، والتي أُقيمت في أوروجواي بالأخص عام 1930.

ونشر دومينجيز تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لقد هدفنا عاليا وحلمنا كبيرا. تبدأ بطولة كأس العالم المئوية 2030 من حيث بدأ كل شيء".

أضاف: "المضيف للمباريات الافتتاحية لكأس العالم المئوية سيكون أوروجواي وباراجواي والأرجنتين".

واستطرد: "أمريكا الجنوبية، المكان الذي بدأ فيه كل شيء، ستكون مرة أخرى مسرحًا لافتتاح كأس العالم في عام 2030".

ومن المقرر أن يقص منتخب الأرجنتين شريط افتتاح بطولة كأس العالم 2030.

وحتى الآن، أقيمت خمس نسخ من نهائيات كأس العالم الـ22 في أمريكا الجنوبية: أوروجواي 1930، البرازيل 1950، تشيلي 1962، الأرجنتين 1978 والبرازيل 2014.

ومن بين تلك البطولات الـ 22، ذهب الفوز في عشر مناسبات إلى فريق من القارة: الأوروجواي (1930 و1950)، الأرجنتين (1978، 1986 و2022) والبرازيل (1958، 1962، 1970، 1994 و2002).

وبحسب شبكة "ESPN"، أبدت مصر والمملكة العربية السعودية واليونان اهتمامها بتنظيم حدث كأس العالم، على الرغم من أن الترشيح لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه.

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول لأول مرة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا بزيادة 16 منتخبًا عن النسخ السابقة.