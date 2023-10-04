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محادثات أوروبية في اسبانيا بحضور أرمينيا وغياب أذربيجان

محادثات أوروبية في اسبانيا بحضور أرمينيا وغياب أذربيجان
الأربعاء ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

يحضر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في إجتماع منعقد بإسبانيا غدا الخميس،لإجراء محادثات السلام مع الاتحاد الأوروبي رغم غياب رئيس أذربيجان.

العالم - آسيا والباسفيك

يتوجه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلى إسبانيا لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي غدا الخميس رغم التقارير التي تفيد بعدم حضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأشارت وسائل إعلام رسمية في أذربيجان، اليوم الأربعاء، إلى أن علييف قرر عدم المشاركة في الاجتماع، الذي توسط الاتحاد الأوروبي لعقده، إذ كان من الممكن إجراء محادثات مع باشينيان.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن باشينيان أسفه لإضاعة فرصة إجراء محادثات مع علييف، قائلًا إنه مستعد للتوقيع على ما وصفها بوثيقة متعلقة بمحادثات السلام بين البلدين.

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محادثات أوروبية في اسبانيا بحضور أرمينيا وغياب أذربيجان

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