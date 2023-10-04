بلينكن يزور الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية قريبا

العالم - الأميركيتان

ووفقا القناة 13 العبرية، أن تلك الزيارة ستبحث تقديم تسهيلات لصالح الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني!!.

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الإدارة الأميركية أبلغت كيان الإحتلال بأهمية هذه التسهيلات، فيما تواصل حكومة نتنياهو الاستخفاف بالمطالب الفلسطينية وتتهم الجانب الأميركي باهتمام مبالغ فيه تجاه هذه المطالب.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد نفت الإثنين الماضي، عن تقديم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسهيلات مالية للسلطة الوطنية.

وأوضح مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، أن حكومة الاحتلال الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق.

حيث تتراوح هذه الخصومات شهريا من 240-260 مليون شيقل، ما يعادل 25 % من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي يجبيها كيان الإحتلال، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.

كما يقتطع الكيان الإسرائيلي ما نسبته 3 % من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل.