الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سيناتور أمريكي يدعو إدارة بايدن لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان

سيناتور أمريكي يدعو إدارة بايدن لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتو الديمقراطي بين كاردين الإدارة الأمريكية لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان.

العالم-الامريكيتان

وقال كاردين في بيان له، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة يجب أن تعلق تقديم المساعدات الأمنية لأذربيجان حتى توقف الأخيرة حملتها القاسية"، في إشارة إلى العملية العسكرية في قره باغ.

ودعا كاردين إلى زيادة المساعدات الإنسانية للأرمن الذين غادروا قره باغ، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأرمنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "الجهود لزيادة الشفافية وتطوير الإدارة الفعالة والتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية".

وليست هذه أول دعوة من هذا القبيل، تطلق من مجلس الشيوخ، حيث دعا السيناتور روبرت مينينديز إلى تعليق المساعدات لأذربيجان في أواخر الشهر الماضي. وطرح مشروع قانون حول فرض عقوبات على أذربيجان بسبب الوضع في قره باغ، ومساعدة أرمينيا.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية عسكرية أذربيجانية في منطقة قره باغ، انتهت في سبتمبر الماضي بالتفاوض بين السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها وأذربيجان، وقرار إنهاء وجود الجمهورية اعتبارا من 1 يناير 2024 وعودة المنطقة إلى السيادة الأذربيجانية.

وفي أعقاب تلك الأحداث غادر أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن المنطقة، خوفا من "التطهير العرقي" المحتمل.

روابط ذات صلة

بايدن يعلن أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن المساعدات لأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيناتور أمريكي يدعو إدارة بايدن لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان

الاستخبارات الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية تكثف الهجمات السيبرانية ضد شركات بناء السفن

بايدن يعلن أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن المساعدات لأوكرانيا

مينسك تستضيف اجتماع مجلس الأمن الجماعي الشهر المقبل

التوقيع على 26 اتفاقية ثنائية بين الجزائر وتونس

باشينيان: باكو لم تؤكد بعد التزامها بمبادئ عملية السلام