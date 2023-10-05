اللواء سلامي: سنقضي على كل من يريد الإضرار ببلدنا وشبابنا

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لطلبة العلوم الطبية في البلاد: أعتقد أن طلاب العلوم الطبية لدينا اليوم هم امتداد للنخب الطبية للبلاد، مثل أبو علي سينا، وزكريا الرازي، وخواجة نصير الطوسي، وغيرهم.

وتابع مخاطبة الطلاب الحاضرين وقال: أعتقد أنكم الطلاب الذين ستحيون العصر الذهبي للحضارة الإسلامية والإيرانية من جديد. وانتم من ترسمون مستقبل البلاد. إن العلم الذي تلقيتموه هو علم الحياة ومعرفة الحياة. ومن وجهة نظر القرآن، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا .

وأفاد اللواء سلامي ان ايران تتقدم ولكن الأعداء لا يحبون أن نبني مستقبل البلاد بعقول شبابنا النضرة فلدى بلادنا اليوم ما تقوله مع التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي ومختلف الظواهر الناشئة في الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وما إلى ذلك، ونحن ننمو.

وقال سلامي: في وقت من الأوقات، حتى غذائنا كان يستورد من الخارج، كنا نحتاج إلى الدول الأخرى حتى من أجل الغذاء، لكننا الآن نحرز تقدما في التقنيات الناشئة وشبابنا لم يروا الماضي ليقاروا التقدم الحاصل .

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: كثير من الناس يقولون لنا أن العدو هو وهم في عقولكم، لكنه ليس وهمًا، بل هو واقع ويجب على شبابنا أن يبنوا مستقبل البلاد، وليس للدول الغربية أي حق في بلادنا.

وسنقضي على كل من يريد الإضرار ببلدنا وشبابنا.وأشار إلى إطلاق القمر الصناعي نور، وقال: إطلاق القمر الصناعي في عصر الحصار العلمي مهمة كبيرة جداً.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: الصاروخ الباليستي من أكثر التقنيات تعقيدا في العالم. الصواريخ الباليستية مملوكة حصريًا لثلاث دول في العالم، إحداها نحن فالأعداء لا يحبون أن يجري بناء البلاد على مواهب الشباب.

وأضاف: "اليوم، وصلنا إلى مستوى من القدرة أصبحت طائراتنا بدون طيار قادرة على استهداف أي نقطة لسفينة متحركة بالذكاء الاصطناعي، على بعد عدة آلاف من الكيلومترات".