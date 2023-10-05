أحمد طنطاوي والانتخابات الرئاسية المصرية + فيديو

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برز نجم طنطاوي في قضية جزيرتي تيران وصنافير حيث عارض منحهما للسعودية حين كان نائبا في البرلمان.. كما يعتبر من معارضي قبول شروط صندوق النقد الدولي والسياسة الاقتصادية للحكومة في المرحلة الأخيرة.. مناصروه يعتبرون أن قوته سبب في عرقلة قضية التوكيلات التي تمنحه الحق بالترشح.

جدل واسع على مواقع التواصل حول الانتخابات الرئاسية المصرية.. "منى عرفة" كتبت في هذا السياق: يوم الانتخابات أقف وأنتخب السيسي رغم كل الصعوبات والتحديات الموجودة الآن ورغم اعتراضي على بعض الأمور لكن هو الأفضل لحكم مصر.

"إيمان بدوي" في المقابل كان لها تعليق وفيه: دعوات النزول في السنوات القبل كدة كنا متأكدين مليون بالمئة محدش هينزل.. المرة دي غير.. الناس غضبانة غضب شديد جدا ولن يمكن السيطرة لو الأمور فلتت.. على الأقل سيبو الناس تقول رأيها ف صناديق الانتخابات ربنا يحفظ مصر وأهلها.

أما حساب "المنصة" فكتب: الرغبات الصادقة في انتقال مصر خطوات للأمام على طريق الدولة المدنية الديمقراطية، تعني احترام كل الأطراف لنزاهة إجراءات الانتخابات الرئاسية التي تبدأ بحرية تحرير التوكيلات بلا منع أو تضييق أو تهديد.

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