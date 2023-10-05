تظاهرة تطالب إطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسي

العالم- مراسلون

أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي.

هيئة الدفاع قالت إن موسي تواجه جناية الإعتداء المقصود منه إثارة الهرج داخل الدولة بعقوبة قد تصل حد الاعدام.

وقال قيادي بالحزب الدستوري وعضو هيئة الدفاع على البجاوي لقناة العالم: التهم تهمة الفصل 136 مجال جنائي والتهمة الخطيرة تعرف بـ170 التي هي تقتضي عقوبة الإعدام.أحداث الهرج الغاية منها تحريض السكان على التمرد ولهذا نقول أمام هذه التهم الخطيرة هناك خروقات إجرائية كبيرة.

ثمان واربعون ساعة ستقضيها عبير موسي رهن الإيقاف دون محام بانتظار حكم إما بإطلاق سراحها أو ايداعها السجن.

لم يستثن إيقاف شخصيات سياسية بارزة كعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، فيما تلعب أطراف المعارضة ورقة الأمعاء الخاوية عبر شن إضرابات الجوع من أجل احراج النظام.

قائمة من 51 ناشطا سياسيا وحقوقيا يخوضون إضراب جوع بيوم واحد، بعضهم داخل مقر الحزب الجمهوري والباقي في مختلف محافظات البلاد وذلك لإسناد الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الذين يخوضون بدورهم إضرابا عن الطعام داخل السجن .

وقال الناطق باسم المعتصمين والمضربين عن الطعام عبد العزيز الشابي لقناة العالم: قررت مجموعة من المناضلين من حزب الجمهوري فيها 51 شخص الدخول في اضراب جوع بيوم كل من مكانه، المطالب هي إرجاع الحريات والديمقراطية.

فيما يستعد المعارضون لغضب مشفوع بتحركات أخرى تقول اطراف سياسية مساندة للرئيس قيس سعيد إن الغرض من هذه التحركات لفت نظر الجهات الأجنبية ودعوتها للتدخل في الشأن التونسي.

وقال رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي لمراسلنا: خطاب تذليلي لا يراد منه إلا التوجه إلى الخارج واستجداء التدخل الخارجي على أساس أنه الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات في خطر في تونس، وأنه لابد من الدول أو القوى التي تسند الديمقراطية والحقوق والحريات أن تكون معهم اليوم للتدخل في الشأن التونسي.

ويتواصل الحراك المتواتر داخل الساحة التونسية المفتوحة على تطورات لاحقة.

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