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وزير الداخلية الإيراني يتفقد الحقول النفطية المشتركة في محافظة بوشهر

وزير الداخلية الإيراني يتفقد الحقول النفطية المشتركة في محافظة بوشهر
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تفقد وزير الداخلية الإيراني "احمد وحيدي"، عدد من الحقول النفطية المشتركة لدى وصوله إلى محافظة بوشهر جنوب البلاد صباح اليوم الخميس.

العالم - ايران

وقام وحيدي اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لحقول النفطية من بينها حقل "فروزان" النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وكما قام وزير الداخليه بزيارة جوية لحقول نفطية أخرى منها "سروش" و"أبوذر" و"نوذر" و"آرش" الواقعة في الخليج الفارسي.

والمشاركة في مجلس تموين المحافظة والاجتماع مع المسؤولين الإداريين وزيارة المشاريع الإنشائية والاقتصادية في مدينتي بوشهر ودشتي والحضور في مراسم احياء الذكرى الشهيد "نادر مهدوي"، ورفاقه في ملحمة الخليج الفارسي في مدينة دشتي يأتي ضمن برانج زيارة وزير الداخلية للمحافظة.

يذكر أن حقل "فروزان" النفطي يقع على بعد ألف كيلومتر جنوب شرق جزيرة "خارك" في الخليج الفارسي ويشترك مع حقل "مرجان" النفطي في المملكة العربية السعودية.

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