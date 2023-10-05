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اللواء سلامي: لم نستسلم في أي مرحلة ولم نخضع للصعاب

اللواء سلامي: لم نستسلم في أي مرحلة ولم نخضع للصعاب
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي": لم نستسلم في أي مرحلة، ولم تنحني قامة شعبنا لأي حادث، ولم نخضع لأعداءنا ولم نركع أمام الصعاب.

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي، اليوم الخميس في تصريح له في مدينة مشهد؛ لقد تجاوزنا جميع الصعاب والمشاكل والحروب بالاستعانة بالإيمان والتضحية وتوجيهات القيادة.

وأكد،إننا لم نستسلم في أي مرحلة، ولم تنحني قامة الشعب لأي حادث فظيع، ولم نخضع لأعداءنا أبداً، ولم ندفع فدية لأحد، ولم نركع أمام أي شدة.

وقال، من أجل إفشال مخططات الأعداء سنكثف الجهود ونخلص للشعب في الأوقات الصعبة ونوقف جميع المؤامرات يداً بيد.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: عندما لم يصل الأعداء إلى نتيجة استهدفوا حياة الشعب الإيراني وشرفه وكرامته، لكن الخطأ في حساباتهم كان السبب الأكبر في هزيمتهم أمام الشعب الإيراني.

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