اللواء سلامي: لم نستسلم في أي مرحلة ولم نخضع للصعاب

العالم - ايران

واضاف اللواء سلامي، اليوم الخميس في تصريح له في مدينة مشهد؛ لقد تجاوزنا جميع الصعاب والمشاكل والحروب بالاستعانة بالإيمان والتضحية وتوجيهات القيادة.

وأكد،إننا لم نستسلم في أي مرحلة، ولم تنحني قامة الشعب لأي حادث فظيع، ولم نخضع لأعداءنا أبداً، ولم ندفع فدية لأحد، ولم نركع أمام أي شدة.

وقال، من أجل إفشال مخططات الأعداء سنكثف الجهود ونخلص للشعب في الأوقات الصعبة ونوقف جميع المؤامرات يداً بيد.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: عندما لم يصل الأعداء إلى نتيجة استهدفوا حياة الشعب الإيراني وشرفه وكرامته، لكن الخطأ في حساباتهم كان السبب الأكبر في هزيمتهم أمام الشعب الإيراني.